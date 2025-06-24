6月24日、今田美桜が主演をつとめるNHK連続テレビ小説『あんぱん』の第62話が放送された。夫の次郎（中島歩）が危篤との報せを受けたのぶ（今田美桜）は、病院に駆けつける。しかし、次郎は何かを言いかけて息を引き取ってしまう。葬儀を終えたのぶは、実家の朝田家へあいさつに。その帰り、駅で戦地から戻ってきた嵩（北村匠海）とすれ違うが、2人は気づかずーーという話が展開した。Xでは「次郎さん」がトレンド入り。《次