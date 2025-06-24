大阪・関西万博のインドパビリオンは万博の開幕までに開館できず、開幕から2週間以上遅れた2025年5月1日に開館しました。そんなインドパビリオンではかなりハイクオリティなインド料理を楽しめます。EXPO 2025大阪・関西万博公式Webサイトhttps://www.expo2025.or.jp/ITPO -worldexpo 2025https://www.indiatradefair.com/knowledge/details/worldexpo2025/Expo_ITPO_sidebarインドパビリオンは大屋根リングの内側の西寄りに位置