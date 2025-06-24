きのう記録的な大雨に見舞われた岐阜県高山市では昨夜、市の全域で水道水が止まる「断水」のリスクに直面しました。急な対応を迫られた市民を取材しました。 【写真を見る】大雨の影響で市内全域で「断水」の危機 市民や老舗の銭湯の対応は… 最終的には未明に回避 岐阜･高山市 大雨から一夜明けた高山市の宮川。まだ流れが速く濁っています。（通学中の女子児童）「（きのう帰る時の川の水位は）あそこに階段あるじゃないですか