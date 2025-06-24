第６６代横綱・若乃花こと花田虎上氏が２４日のテレビ朝日「プラチナファミリー」に登場し、千葉県富津市にある豪邸を公開した。海沿いにある２５０平米、３ＬＤＫのアメリカ風豪邸で、ドラマ「デスパレートな妻たち」に出てくる家をモデルにしたという。庭にあるピザ釜や、大量の招き猫、サイン入りの野球グッズ、ガレージにある優勝額や当時の化粧まわしなどを紹介。２階のバルコニーは、設計ミスで入り口がなく、踏み入れ