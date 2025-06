B.L.T.デジタル写真集 小柴美羽「chill in my room」(東京ニュース通信社刊)が、6月25日(水)にリリースされる。 B.L.T.デジタル写真集 小柴美羽「chill in my room」 小柴美羽のグループ卒業後初のデジタル写真集となる本作では、小柴の秘蔵カットを大ボリュームで収録。おうちでまったりしながら過ごす小柴のナチュラルでかわいらしい姿を多数収めている。親近感のある彼女とお茶をしたり、ゲームで盛り上がったり、パ