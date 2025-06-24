入野自由が、ソロアーティスト活動再始動として2025年7月30日に発売する第一弾シングル「Who I Am」のジャケット写真を公開した。 ◆入野自由 画像 シングルの豪華盤には、トークCD「入野自由の‟Who I Am”ラジオ」や入野自由私物カメラ撮影！携帯用ステッカーが正式に収録されることが決定した。入野がラジオDJ風に本作の楽曲解説やジャケット写真・制作エピソードを語るほか、バラエティーコーナーなど約60分に渡ってたっ