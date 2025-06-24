台風第2号(セーパット) 【写真を見る】【台風情報】台風第2号(セーパット)あすには熱帯低気圧になる見込み八丈島の南を北西へ進む今後の勢力と進路は？ 今後の全国・東北の天気は？ 6月24日18時50分発表気象庁 24日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    八丈島の南約330km中心位置    北緯30度10分 (30.2度