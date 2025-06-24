ËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¾éÃÌ¤Ê¤Î¤«¡Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁ÷¤Ã¤¿?¤ªÎé¤ÎÉÊ?¤ËÈ¿¶Á¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¶¦±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÉÊ¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´Ý»³·ËÎ¤Æà¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤Ë¡ÖÂçÌÚ¤Ø¹øÂç¾æÉ×¡©º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ÁÃÏ¤ËÂ­ÉÕ¤±¤Æ¤Í´Ý»³¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¼ê½ñ¤­¤Î¥á¥â¤¬¡£Í§¿ÍÆ±»Î¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤é¤ÐÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢42ºÐ¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¤¬Á÷¤Ã¤¿