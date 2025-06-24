日本郵便（ＪＰ）による不適切点呼問題で、総務省は２５日、ＪＰに対して日本郵便法に基づく行政処分「監督上の命令」を出す。国土交通省が同日に貨物自動車運送事業法に基づく行政処分を出すのに合わせ、郵便事業を所管する総務省は郵便・物流サービスの維持・確保をＪＰに命じる。ＪＰが監督上の命令を受けるのは、かんぽ生命保険の不適切契約問題があった２０１９年以来、２回目。命令に反した場合、役員らに対する罰則規定
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