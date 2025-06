King & Princeが歌うミッキーのオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」(配信中)において、新たなキービジュアルが解禁となった。ミッキーとKing & Prince の笑顔が青空の元輝く“べストフレンドショット”を収めたビジュアルとなっている。【画像】ディズニー感満載!「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」 ジャケ写 楽曲が配信されるや、初週ダウンロード数1万8201DL を記録し、5月28日発表の