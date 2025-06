ミッキーのベストフレンドであるKing & Princeが歌う「What We Got 〜奇跡はきみと〜」の新キービジュアルが解禁!青空の下で輝く笑顔が印象的なミッキーとKing & Princeの“ベストフレンドショット”を収めたビジュアルです。 ディズニー『What We Got 〜奇跡はきみと〜』 2025年5月23日(金)よりデジタル配信中発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社 ウォルト・ディズニー・ジャパン株