あおぎり高校が、3rd配信シングル「ミス・プリマベーラス」を6月25日0時より配信開始することを、「あおぎり高校」公式YouTubeにて公開された「【は？】がーるが適当に考えた漢字の読みと意味を当てろ！」内にて発表した。 5カ月連続配信リリースの3曲目である「ミス・プリマベーラス」は、FAKE TYPE.が手掛けた、ノリノリのスウィングビートが特徴的な楽曲になっているとのこと。歌唱メンバーは石狩あかり・山黒音玄・萌実・うる