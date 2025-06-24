山崎製パンは、「ご当地キャラランチパック大集合」と題して、10のご当地キャラクターとコラボした10品を、1回目は7月7日から7月21日の期間、2回目は8月4日から8月17日の期間で全国一斉（北海道を除く）発売する。「ランチパック」シリーズは、1984年の発売開始以来、バラエティー豊富なラインアップで多くの消費者に支持されているロングセラー商品。全国発売商品と販売地域限定のご当地商品を展開しており、累計発売商品数は約27