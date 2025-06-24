WANDSが5月30日、東京ガーデンシアターにて全国ツアー＜WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜＞のファイナル公演を開催した。その模様はライブレポートでお伝えしたとおり、歴代最長活動期間丸5年を経たWANDS第5期が、過去も今も溶け合わせた現在進行形にして最高のサウンドを響かせた。 変わらぬ本質と新たな挑戦を浮き彫りにしたWANDS史上最大規模の全9ヵ所ツアーには、ギタリスト柴崎浩のサウンドシステムの進化があった。WANDS