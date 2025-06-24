メ～テレ（名古屋テレビ） 7月の参議院選挙で名古屋市は初めて商業施設に期日前投票所を設置します。 臨時の期日前投票所が設置される商業施設は、イオンモール熱田やイオンモール新瑞橋、アピタ千代田橋店など6カ所です。 商業施設の期日前投票所は7月6日の日曜日、12日の土曜日、13日の日曜日のいずれかに設置されます。 そのほか7月4日から19日まで投票ができる常設の期日前投票所は、各区役所など