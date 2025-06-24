アーティスト活動では異なる領域で金字塔を打ち立ててきた奥田民生と吉川晃司だが、1965年に広島県で生まれ、育ったという共通点がある。ともに今年2025年に還暦を迎え、さらに進化する二人のエネルギーで故郷・広島県への恩返し、ひいては奇跡のユニットで日本中を“祝祭”のごとく盛り上げるため、Ooochie Koochieは結成された。 そんな新ユニットは、今年2月26日に楽曲「GOLD」で鮮烈なデビューを果たした。新ユニット発表から
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