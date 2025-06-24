岐阜市の死亡事故で81歳の県議に罰金50万円の略式命令です。 【写真を見る】交差点で出合い頭に衝突し相手の車の男性（当時40）が死亡岐阜県議（81）に罰金50万円の略式命令現場には信号機も一時停止の標識もなし 岐阜県議会の玉田和浩議員（81）は去年11月、岐阜市で乗用車を運転中に軽乗用車と出合い頭に衝突し、当時40歳の男性を死亡させ41歳の妻と6歳の長男に軽いけがをさせた過失運転致死傷の罪で略式起訴されました。