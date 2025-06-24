長い間謎に包まれていた恐竜を間近で見るチャンスです。日本初公開となるスピノサウルスの標本が、7月から福井県勝山市の恐竜博物館で展示されます。記者リポート「全長14メートル、日本初公開のスピノサウルスの標本が今吊り上げられています」ワニのような細長いアゴに…船の帆のように見える背中の大きな突起。福井県立恐竜博物館に登場したのは、全長14メートル、日本初公開となるスピノサウルスの全身骨格標本です。福井県立