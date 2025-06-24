井浦新が自身のInstagramを更新し、映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』の撮影現場でのオフショットを公開した。 参考：『岸辺露伴は動かない 懺悔室』ヴェネチアが存在感を持った理由『赤い影』との共通項も 投稿されたのは、荘厳なヴェネチアの教会内で、露伴役の高橋一生が仮面姿の井浦を後ろから抱きしめている1枚。「ひとりでヘブンズドアー楽しんでたら、いきなり後ろから露伴先生がハグしてきて」「動揺をさと