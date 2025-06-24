15日に投開票された兵庫県尼崎市議選（定数42）で、最下位当選者から2.8票差で落選した諸派の現職田中淳司氏（50）が24日、選挙結果の無効を求め市選挙管理委員会に異議を申し立てた。市議選では二重投票などのトラブルがあった可能性が判明し、田中氏は無効票を含む全投票用紙の再点検を求めている。市選管は16日、二重投票が1件、二重交付が3件あった疑いがあると発表。所定外用紙で投票されるトラブルも3件判明した。田中氏