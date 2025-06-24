【モデルプレス＝2025/06/24】YouTuberの中町綾が24日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿で美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。【写真】中町綾、美ボディ大胆開放のビキニ姿◆中町綾、ビキニ姿で美ボディ披露中町は「Come back 宮古島」とつづり、宮古島を訪れた際の写真を複数公開。ビーチでネイビーと白のラインが特徴的なビキニを着用し、引き締まったウエストや美しい脚を見せている。この投稿に、ファンからは「憧れ