熊本市は、100か国以上で事業を展開する大手製薬会社「アストラゼネカ」と連携協定を結び、増加傾向にある生活習慣病対策を強化します。 【写真を見る】大手製薬会社「アストラゼネカ」と熊本市が連携協定生活習慣病対策を強化 アストラゼネカ 堀井貴史社長「ぜひ3年5年、中長期でいろんな伴走させていただきたい」 中でも、喫煙習慣などが原因となる肺の慢性疾患「COPD＝慢性閉塞性肺疾患」は、無症状、あるいは症状を自覚し