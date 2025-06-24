第１０７回全国高等学校野球選手権滋賀大会の組み合わせ抽選会が２４日、栗東市内で行われた。選手宣誓は、希望した３３校の主将がくじを引いて決定。３季連続の甲子園出場を目指す滋賀学園・藤本聖人主将（３年）が引き当てた。「まさか自分が引くとは。こんなこともあるんやなって」と勝負強さをここでも発揮した。今春のセンバツでは、春夏通して初出場の浦和実に０―３で敗れた。「センバツで負けて本当に悔しい思いをした