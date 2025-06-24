◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ロッテ―巨人（２４日・ＺＯＺＯ）３点の援護をもらった巨人の先発・西舘勇陽投手が２回に１点を返された。ロッテの先頭、ドラフト１位ルーキー・西川史礁外野手に中前打、１死から岡大海外野手に左前打され一、二塁とされると、友杉篤輝内野手の打席でバッテリーエラー（捕逸）が出て二、三塁。友杉の二ゴロの間に三塁走者が帰り１点を奪われた。なおも２死三塁から小川龍成内野手を四球