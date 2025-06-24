世界的に有名な浮世絵師・葛飾北斎の「入門講座」となる企画展「あ！っと北斎〜みて、みつけて、みえてくる浮世絵〜」が２４日から、東京・墨田区のすみだ北斎美術館で始まった。北斎作品のなかには「あ！」と驚く多くの仕掛けがあり、北斎や浮世絵に興味を持つ入口となるよう、やさしい解説で北斎や弟子の作品を紹介。初めての美術館見学や、夏の自由研究学習、北斎初心者にも役立つ企画展になりそうだ。北斎の代表的な作品「