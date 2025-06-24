日本バレーボール協会は２４日、都内で続会となっていた定時評議員会を開き、１９人の新理事を選任したと発表した。川合俊一会長や国分裕之専務理事が重任し、元女子日本代表で１２年ロンドン五輪銅メダルの荒木絵里香氏や、男子日本代表主将経験のあり、現役選手の柳田将洋（東京ＧＢ）ら９人が新任となった。