ＩＶＥ（アイヴ）のチャン・ウォニョンをはじめ、有名アイドルへ誹謗中傷を繰り返していた悪徳ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「脱オタク収容所」運営者が提起した、強制執行差し止め申請が裁判所で受理されたと２４日、現地メディアの毎日経済などが報じた。記事によると、チャン・ウォニョンと所属事務所・ＳＴＡＲＳＨＩＰエンターテインメントの法定代理人・法務法人リウのチョン・ギョンソク弁護士がこの日、同メディアの取材に