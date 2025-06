PlayStation 5用ソフト『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』が6月26日に発売される。小島秀夫監督の最新作は、配達シミュレーターとシュルレアリスム的なSFの警鐘が融合した作品であり、今世紀最も野心的なゲームのひとつだ──米Rolling Stone誌のレビューをお届けする。『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』は、まるで交響曲のような作品だ。美しく荘厳なクラシック協奏曲の中に、突如としてエレキギターが割り込み、不穏ながら