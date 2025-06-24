²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¹­Åç»Ôº´Çì¶è¤Î¸½¾ìÉÕ¶á¡á24Æü¸á¸å5»þ48Ê¬24Æü¸á¸å3»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¹­Åç»Ôº´Çì¶è¸ÞÆü»ÔÃæ±û1ÃúÌÜ¤Î½»ÂðÃÏ¤Ç¡Ö·úÊª¤«¤é±ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÌý¤«¤é½Ð²Ð¡×¤Ê¤É¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹­Åç¸©·Ùº´Çì½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÉÂ±¡¤Î´µ¼Ô¤é¤òÈòÆñÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï°ì¸®²È¤Ç¡¢ÃËÀ­2¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¿Í¤Ï»Å»ö¤Ç³°½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£