½¸¹ç½»Âð¤ÇÊ£¿ô¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤ë½÷À­¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¡£»¦¿Í»ö·ï¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤Ç¤¹¡££¶·î£²£´Æü¸áÁ°£¹»þ£´£°Ê¬¤´¤í¡¢Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¤Ë¤¢¤ë½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¡Ö¸¼´Ø¤¬»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÃæ¤«¤é±þÅú¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½»¿Í¤Î¿ÆÂ²¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢½÷À­¤¬ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë£µ£°Âå¤¯¤é¤¤¤Î