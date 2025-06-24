ÆàÎÉ¸©·ÙËÜÉô24Æü¸áÁ°11»þ15Ê¬²á¤®¡¢ÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ¹âÅÄ»Ô»Ô¾ì¤Î½»Âð¤Ç¡¢¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤¬ÃË½÷3¿Í¤Î°äÂÎ¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â80Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃË½÷¤Ï½»Âð¤Îµï´Ö¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢60Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤ÏÍá¼¼¤ÎÀö¤¤¾ì¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£3¿Í¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ï³°½ý¤ä°áÉþ¤ÎÍð¤ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢½»Âð¤Ë²¿¼Ô¤«¤¬¿¯Æþ¤·¤¿¤ê¡¢¶âÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¸©·Ù¤Ï»ö·ï¤È»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£