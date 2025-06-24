¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/24¡ÛHYBE»±²¼¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦X LABELS¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×aoen¡Ê¥¢¥ª¥¨¥ó¡Ë½é¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¤âaoen´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤¬¡¢6·î25Æü24»þ59Ê¬¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë¡Ë¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHYBEÈ¯¡¦¿·J-POP¥°¥ë¡¼¥×¡Öaoen¡×¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¢¡aoen½é´§ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¤âaoen´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¥¹¥¿¡¼¥Èaoen¤Ï2025Ç¯6·î11Æü¤ËDebut Single¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ¡ÊThe Blue Sun¡Ë¡×¤ò