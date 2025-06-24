¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/24¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Ë¤Æ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµ­Ç°¤·¤¿¡ÖINI 3RD ALBUM¡ÈTHE ORIGIN¡ÉÈ¯Çäµ­Ç°¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤ò³«ºÅ¡£Ç®µ¤°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛINI¡¢Ç®µ¤°î¤ì¤ë¿·½É¥²¥ê¥é¥é¥¤¥Ö¢¡INI¡¢¿·½É¤ËÅÐ¾ìº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂÐ¾Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍ½Ìó¼Ô¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿MINI¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë800¿Í¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö