¥Î¥¸¥Þ¤Ï6·î24Æü¤Ë¡¢¡Ö¥Î¥¸¥Þ ¤é¤é¥Æ¥é¥¹ËÌ°½À¥Å¹¡×¤ò¿·¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤é¤é¥Æ¥é¥¹ËÌ°½À¥¡×¡ÊÅìµþÅÔÂ­Î©¶è¡Ë¤Î3³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¡ü20¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¡¼¥ë¤âº£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Î¥¸¥Þ ¤é¤é¥Æ¥é¥¹ËÌ°½À¥Å¹¤Ç¤Ï6·î24Æü¡Á7·î4Æü¤Î´ü´Ö¡¢¥Î¥¸¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ºÇÂç20¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê°ìÉô¡¢ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¢¤ê¡Ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¥Î¥¸¥Þ¥¢¥×¥ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢500±ß°ú¤­¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤È