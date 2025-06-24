¼¡À¤Âå¤ÎÇÀ¶È¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤ò°éÀ®¤·¤è¤¦¤È¡¢JA¶¦ºÑÏ¢²¬»³¤¬¸©Æâ¤Î¹â¹»¤ËºÇ¿·¤ÎÇÀ¶Èµ¡´ï¤Ê¤É¤ò´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛJA¶¦ºÑÏ¢²¬»³¤¬¹â¹»¤ËºÇ¿·¤ÎÇÀ¶Èµ¡´ï¤Ê¤É¤ò´óÂ£¼¡À¤Âå¤ÎÇÀ¶È¤òÃ´¤¦¼ã¼ê°éÀ®¤Ë¡Ú²¬»³¡Û ²¬»³¸©Ä£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´óÂ£¼°¤Ç¤Ï¡¢JA¶¦ºÑÏ¢²¬»³¤ÎÀÄ¹¾ÇìÉ×±¿±Ä°Ñ°÷²ñ²ñÄ¹¤«¤é¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÌÜÏ¿¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢¤Î³Ø²Ê¤ò»ý¤Ä¸©Î©¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿µ¡´ï¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸ú