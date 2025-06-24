À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤ÏÁ°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£24ÆüÌë¤â±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íë¤òÈ¼¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¬»³¸©ËÌÉô¤Ç¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 25Æü¤â±À¤¬¹­¤¬¤ê¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤­Â³¤­ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï²¬»³¤È¹â¾¾¤Ç25ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç24ÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï24Æü¤è¤ê