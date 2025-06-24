#¶õËë¹­Êó¼¼ ¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤­¤¿ #¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹ Å¸¼¨Èô¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ ½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ https://t.co/bJCY12PDab#BlueImpulseTOUR2025 pic.twitter.com/o1RgXUuOsl - ËÉ±Ò¾Ê ¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ (@JASDF_PAO) June 24, 2025 ËÉ±Ò¾Ê ¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ï6·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÅ¸¼¨Èô¹Ô¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£