6·î21Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ¡¢B¡Çz¤¬¥ªー¥¬¥Ê¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¤ëRock Project¡ØB¡Çz presents UNITE #02¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¶¦±é¼Ô¤ËTHE YELLOW MONKEY¡Ê¥¶¡¦¥¤¥¨¥íー¡¦¥â¥ó¥­ー¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛB¡Çz¤ÈTHE YELLOW MONKEY¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥¤¥¨¥â¥ó¡¦¥Òー¥»¤Î¸ø±éÁ°¡õ¸ø±é¸åÅê¹Æ B¡Çz¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢B¡Çz¤ÈTHE YELLOW MONKEY¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤