¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¾¼ÏÂ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤­¤¿£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¡ÖÉðÅÄÅ´Ìð¤Î¾¼ÏÂ¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¶âÍË¸å£¸¡¦£°£°¡Ë¡££²£·Æü¸á¸å£·»þ¤«¤é¤ÎÆÃÈÖ¤Ï¡¢³«¶É£²£µÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢£³»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖÉðÅÄÅ´Ìð¤È¤æ¤¯¡Á·ãÆ°¤Î¾¼ÏÂ£±£°£°Ç¯¤ËÂ£¤ë¸ÀÍÕ¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÈÖÁÈ½é¤Î¥í¥±¤ËÎ×¤ó¤ÀÉðÅÄ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¸²½ÉôÅÄÊÕÎ¤ºé¡Ë£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¡Ö¾¼ÏÂ¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×£³»þ´Ö£Ó£ÐÈÖÁÈ¤ÏËÁÆ¬¡¢¶õ¤Î¾å¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÉðÅÄ¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Åìµþ