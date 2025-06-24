24Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2025Ç¯7·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü7·î10Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï2Ëü400Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬1Ëü1732Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î8668Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï3Ëü7750±ß¤Î2752Ëç¡Ê170±ß°Â300±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü±ß¤Î1366Ëç¡Ê35±ß¹â150±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ ¥³ー¥ë¥×¥Ã¥È