»³À¾¾ÊÝî¿åËßÃÏ¤ÎÃºÁØ¥¬¥¹ÅÄ¤Ç¡¢ÀßÈ÷¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë²ÚËÌÌýÅÄ»³À¾ÃºÁØ¥¬¥¹Ê¬¸ø»Ê¤Îºî¶È°÷¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦Èô¹Ò¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÂÀ¸¶6·î24Æü¡ÛÃæ¹ñ»³À¾¾ÊÅý·×¶É¤Ï23Æü¡¢º£Ç¯1¡Á5·î¤ÎÆ±¾Ê¤ÎÃºÁØ¥¬¥¹¡Ê¥³¡¼¥ë¥Ù¥Ã¥É¥á¥¿¥ó¡¢CBM¡ËÀ¸»ºÎÌ¤¬60²¯1ÀéËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¾å¤ê¡¢Á´¹ñÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌó82¡ó¤òÀê¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÃºÁØ¥¬¥¹¤ÏÀÐÃºÁØ¤«¤é»º½Ð¤µ¤ì¤ë¥á¥¿¥ó¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤¹¤ëÈóºßÍè·¿Å·Á³¥¬¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¾Ê¤ÏÃºÁØ¥¬¥¹»ñ¸»¤ËÉÙ¤ß¡¢ÃÏ²¼2Àé¥á¡¼