¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢1964Ç¯¼°¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥ÕTR4¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥®¥ê¥¹À½¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ï¡¢º¸¥Ï¥ó¥É¥ë»ÅÍÍ¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¼Ö¤Î³°´Ñ¡¢µ¡Ç½¡¢¤½¤·¤Æ495Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤ªÃÍÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£ ¡Û±Ñ¹ñÀ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤òÀä»¿¡Ö¤³¤Î´Ý¥é¥¤¥È¡¢¤³¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¡×¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ú 19