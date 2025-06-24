ÆàÎÉ¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Æü¸áÁ°¤ËÆ±¸©ÂçÏÂ¹âÅÄ»ÔÆâ¤Î½»Âð¤Ç¡¢60¡Á80Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃË½÷3¿Í¤Î°äÂÎ¤ò·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¤·¤¿¡£°äÂÎ¤Ë³°½ý¤äÃå°á¤ÎÍð¤ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸©·Ù¤Ï»ö·ï¤È»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¡£