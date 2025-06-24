Shinji Kitamura¡ÎÅìµþ£²£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ç¡¢³°°Ù»Ô¾ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÍî¤ÁÃå¤­¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÃæÅìÍ­»ö¤Ç¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î±ßÇã¤¤¡×¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤È¤ÏµÕ¤ÎÆ°¤­¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¸¶Æ°ÎÏ¤ÏÅêµ¡¶Ú¤Î±ßÇã¤¤¤ÎÈ¿Å¾¤Ç¡¢Åêµ¡¶Ú¤Ë¤è¤ë¡ÖÍ­»ö¤Î±ßÇä¤ê¡×¤Ï¡¢º£¸å¤âÃæÅì¾ðÀª¤¬ºÆ¤Ó°­²½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç±ß°Â¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¡ã¡ÖÍ­»ö¤Î¥É¥ëÇã¤¤¡×¡¢ÂÐ±ß°Ê³°¤ÏÄãÄ´¡ä£²£´Æü¤Î³°°Ù»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥È