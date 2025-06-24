¿ÍÀ¸¤Ç¿Í¤¬°ÜÆ°¤·¤Æ¤­¤¿µ÷Î¥¤È¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£6·î24Æü¤Î¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÜÆ°¤È³¬µé¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤ÎÃø¼Ô¤Ç¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î°ËÆ£¾­¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£ °ËÆ£¡ÖÆüËÜ¤ÇÉáÃÊÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èæ³ÓÅª¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ½êÂ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñ³¬ÁØ¡¢À¤ÂÓ¤ÎÇ¯¼ý¡¢À­ÊÌ¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹