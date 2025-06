ヘビーメタルバンドUNCHAINED(アンチェインド)が、28日からアルバムリリースツアー「Illusion Or Truth」を4都市で7公演行う。UNCHAINEDは、ボーカル坂本英三、ベース吉川“BAN”裕規、ギターKENTAROドラムA−Joeの4人組。10日にリリースしたセカンドアルバム「Illusion Or Truth」には全10曲を収録。メンバーたちは「これが今のUNCHAINED。ぜひライブで体感して欲しい」と話している。▼UNCHAINED「Tour 2025『Illusion Or Trut