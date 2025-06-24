¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/24¡ÛÃË½÷2¿ÍÁÈYouTuber¡¦¥Ñ¥Ñ¥é¥Ô¡¼¥º¤Î¥¿¥Ê¥«¥¬¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤ò¸«¤»¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥Ê¥«¥¬¡¢¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¥Á¥é¥ê¢¡¥¿¥Ê¥«¥¬¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÈþµÓ¥Á¥é¥ê¥¿¥Ê¥«¥¬¤Ï¡Ö¥Ò¥ó¤Á¤ã¤ó¡£»ä¤¬°ìÀ¸ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ò¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ËT