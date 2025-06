パイプラインは6月20日、KEEPCOOL社とのパートナーシップのもと、ECサイトをオープンした。ECサイトトップページ(PC、モバイル)同サイトでは、森林から生まれた新素材スーパーナチュラルペーパーによるバッグを展開する「Out of the Woods」を中心に、サステナブルマテリアル製品を提供する。「Out of the Woods」は、撥水性・耐久性があり、雨天での使用や水洗いが可能。革のような風合いに、紙素材ならではの軽量性や約4〜10kgの