Scott MurdochChristine Chen[¥·¥É¥Ë¡¼ £²£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¹ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï£²£´Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¾Ú·ô¼è°ú½ê¡Ê£Á£Ó£Ø¡Ë¤Ë¾å¾ì¤·¡¢³ô²Á¤Ï£±£±¡¥£´¡ó¹â¤Î£³¡¥£²£³¹ë¥É¥ë¤Ç°ú¤±¤¿¡£³ô¼°»þ²ÁÁí³Û¤Ï£²£µ²¯£¸£°£°£°Ëü¹ë¥É¥ë¡Ê£±£·²¯¥É¥ë¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¹ñÆâ¾å¾ì»Ô¾ì¤Î³èÀ­²½¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ ¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡Ê£É£Ð£Ï¡Ë¤Ç¤Ï£¶²¯£¸£µ£°£°Ëü¹ë¥É¥ë¡ÊÌó£´²¯£³£¹£°£°ËüÊÆ¥É¥ë¡Ë¤òÄ´Ã£¤·¤¿¡£