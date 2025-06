【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売予定 価格スタンダードエディション:8,980円 デジタルデラックスエディション:9,980円 コレクターズエディション:31,980円 コジマプロダクションは、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」の壁紙を本日6月24日に公開した